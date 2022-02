Grave lutto per il conduttore Costantino della Gherardesca che piange la scomparsa della madre

Advertising

gael99 : RT @AxlGuidato: Grave lutto nel corpo di Polizia Penitenziaria di Trani: morto di infarto Vittorio Palmieri Vittorio Palmieri era assistent… - GiancarloChimie : RT @AxlGuidato: Grave lutto nel corpo di Polizia Penitenziaria di Trani: morto di infarto Vittorio Palmieri Vittorio Palmieri era assistent… - TeleradioNews : Mondragone. Docente del 'Galilei' morta a soli 50 anni, stroncata da un male incurabile - Mondragone. Ancora un g… - FrancoScarsell2 : Il Marocco e’sconvolto,in lacrime per il grave lutto che lo ha colpito. La morte del piccolo Rayan, precipitato in… - italiano1061975 : RT @cronaca_di_ieri: 06/02/22 Grave lutto nel corpo di Polizia Penitenziaria di Trani: morto di infarto l'assistente capo Vittorio Palmier… -

Ultime Notizie dalla rete : Grave lutto

per il conduttore Costantino della Gherardesca. Nelle scorse ore ha perso la madre . Colpito dalla morte della donna anche Barù , nipote del timoniere di Pechino Express che attualmente è ...per : è morta sabato 5 febbraio all'età di 83 anni la contessa Costanza della Gherardesca , madre del noto presentatore televisivo e opinionista che si è affermato con il programma ' ...Ancora un grave lutto per la comunità che piange la prematura scomparsa della professoressa Barbara Rizzuti. Sgomento nella città che sabato 5 febbraio ha appreso la triste notizia. Venuta a mancare ...Spettacoli e Cultura - Grave lutto per il conduttore di Pechino Express che piange la scomparsa della madre: il lungo messaggio .... Colpito dalla morte della donna anche Barù , nipote del timoniere ...