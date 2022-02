Gratta e Vinci, festa col Miliardario Mega: colpo milionario (Di lunedì 7 febbraio 2022) Vincita milionaria con il Gratta e Vinci del tipo Miliardario Mega: scattata la festa per un fortunato giocatore che ha incassato bottino da record Continuano anche nel 2022 i festeggiamenti per i giocatori appassionati di Gratta e Vinci. I tagliandi della lotteria istantanea stanno regalando infatti senza sosta tantissime soddisfazioni, con i colpi a ripetizione L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 7 febbraio 2022)ta milionaria con ildel tipo: scattata laper un fortunato giocatore che ha incassato bottino da record Continuano anche nel 2022 i festeggiamenti per i giocatori appassionati di. I tagliandi della lotteria istantanea stanno regalando infatti senza sosta tantissime soddisfazioni, con i colpi a ripetizione L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

dp64ud : @GuaiAiVinti Ma invece di spendere miliardi per pfizer e logistica, non potevamo risolverla con un gratta-e-vinci? - Fra1968_ : @GregPignataro @PatriziaBarsot2 Questo è per dire che l'autogrill è caro ? E comunque non tornano i conti Panino 5… - YuriRutigliano : @KotetsuJeegu Che fortunello, io ho vinto 5 euro al gratta e vinci. - infoitinterno : Elpidio D’Ambra ripreso mentre compra un gratta e vinci dopo l’omicidio di Rosa Alfieri - Rox_theFox_ : RT @RubinoMauro: Ho grattato un gratta e vinci e mi è uscita la scritta “ed il bello è che non sei fortunato neanche in amore”. -