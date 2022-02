Gratta e vinci: bottino milionario con il solito biglietto (Di domenica 6 febbraio 2022) Centrato un colpo stratosferico da un fortunato giocatore che ha visto cambiare la propria vita grazie ad un Gratta e vinci. Che colpo! Una gioia infinita, di quelle che mai si potranno dimenticare e che probabilmente capitano una sola volta nella vita. E’ capitato ad un fortunatissimo giocatore l’emozione di centrare il colpo clamoroso con L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 6 febbraio 2022) Centrato un colpo stratosferico da un fortunato giocatore che ha visto cambiare la propria vita grazie ad un. Che colpo! Una gioia infinita, di quelle che mai si potranno dimenticare e che probabilmente capitano una sola volta nella vita. E’ capitato ad un fortunatissimo giocatore l’emozione di centrare il colpo clamoroso con L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

infoitinterno : Comprò i Gratta e Vinci dopo avere ucciso Rosa, così Elpidio voleva pagarsi la fuga - infoitinterno : Rosa strangolata a Napoli, Elpidio ha comprato un Gratta&Vinci durante la fuga - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Rosa strangolata a Napoli, Elpidio ha comprato un Gratta&Vinci durante la fuga - PalaDanyela83 : Poi ci sono io che non vinco manco col gratta e vinci. I miei si chiamano “gratta e suca” ?? - mi_lulls : RT @liidsss: Blanco a 18 anni vince Sanremo e si comporta come se avesse vinto 10€ al gratta e vinci ma come fa -