Governo: Malpezzi, 'preoccupati che tensioni Lega e M5S si scarichino su esecutivo' (Di domenica 6 febbraio 2022) Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Le diverse situazioni che stanno vivendo alcune forze politiche non devono avere ripercussioni sull'attività di Governo. Siamo preoccupati che le discussioni interne a Lega e M5S si scarichino sul Governo". Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi a Sky Agenda. "Il Paese deve ancora uscire dalla pandemia e dalla crisi economica. Non ci possiamo permettere instabilità. In questo quadro il Pd è compatto e sta andando avanti con serietà e responsabilità per garantire la solidità dell'esecutivo. Non siamo certamente felici di governare con forze molto diverse da noi come la Lega, sappiamo quanto ci è costato, ma è una scelta che abbiamo fatto perché pensavamo che ci fosse un bene più grande che va oltre gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Le diverse situazioni che stanno vivendo alcune forze politiche non devono avere ripercussioni sull'attività di. Siamoche le discussioni interne ae M5S sisul". Così la presidente dei senatori del Pd Simonaa Sky Agenda. "Il Paese deve ancora uscire dalla pandemia e dalla crisi economica. Non ci possiamo permettere instabilità. In questo quadro il Pd è compatto e sta andando avanti con serietà e responsabilità per garantire la solidità dell'. Non siamo certamente felici di governare con forze molto diverse da noi come la, sappiamo quanto ci è costato, ma è una scelta che abbiamo fatto perché pensavamo che ci fosse un bene più grande che va oltre gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Governo Malpezzi Passata la paura sul Quirinale, Letta fa subito retromarcia sul presidenzialismo La stessa lettera scritta dalle capigruppo Pd di Camera e Senato Serracchiani e Malpezzi ai ... Più di uno, nel partito di Letta, si è domandato: 'E allora che ci sta a fare il governo Draghi?'. Del ...

Draghi e il "nemico" Conte: intesa sui pm in politica. Via all'agenda Mattarella Proposta messa nero su bianco dalle capigruppo dem Serracchiani e Malpezzi che scrivono ai ... Oltre al tentativo di creare una diversa interlocuzione tra i partiti e tra Parlamento e governo, c'è il ...

Governo: Malpezzi, per noi non deve esserci rimpasto

Quirinale: Malpezzi, ''agenda' Mattarella? In prossima capigruppo troveremo strumento' Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi a Sky Agenda ... Il Pd ha cercato costantemente di tenere insieme la maggioranza di governo perché la stabilità dell'esecutivo è una garanzia per ...

