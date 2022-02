Golf | a Varner III il PIF Saudi Laporta 21esimo al Ras Al Khaimah Championship

Leggi su sportface

(Di domenica 6 febbraio 2022) Va ad HaroldIII il PIFInternational powered by SoftBank Investment Advisers, torneo dell’Asian Tour che si è disputato sul percorso del Royal Greens & Country Club (par 70), a King Abdullah Economic City (Arabiata), con un totale di 267 (64 66 68 69, -13) colpi. L’unico italiano in gara, Matteo Manassero, ha chiuso in 28/a posizione con uno score di 279 (62 73 74 70, -1). Alle spalle dell’italiano anche campionissimi come Patrick Reed, Ian Poulter e Rafa Cabrera Bello. Dopo un 2021 giocato a buoni livelli sul Challenge Tour, Manassero ha gettato le premesse per un 2022 da protagonista. Qualche chilometro più in là, negli Emirati Arabi Uniti, sul percorso del Al HamraClub (par 72), è stato Nicolai Hojgaard a trionfare al Ras Al. Per ...