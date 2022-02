Gli psichiatri promuovono Sanremo | «È stato un antidoto contro la depressione da Covid»

(Di domenica 6 febbraio 2022) Il Festival diunlae l’ansia generate dalla pandemia da-19. È questa la lettura dei co-presidenti della Società italiana dia (Sip), Massimo Di Giannantonio ed Enrico Zanalda, che hanno commentato dal loro punto di vista l’evento musicale più seguito in Italia, conclusosi ieri sera, 5 febbraio. In una nota diffusa oggi, Zanalda e Di Giannantonio hanno detto: «è stata come una seduta attiva di psicoterapia, con gli italiani rimasti a casa incollati alla tv in una sorta di mini-lockdown benefico per la sfera psichica». Una condizione che si è dimostrata in misura maggiore rispetto alle altre edizioni, perché il Paese aveva più bisogno di «leggerezza» dopo due anni di Coronavirus: «Il ...

La Crusca: 'Sofisticato, merita 9 in pagella' Secondo, 'grazie alle canzoni e anche alla fisicità espressa sul palco con abbracci e contatti e con la presenza del pubblico in sala, il ...Basta chiedere ae psicologi quale è la situazione, basta chiederlo ai medici del pronto ... comprendendo cheeccessi eepisodi di violenza non potranno essere risolti, solo ed ..."Sanremo è stata come una seduta attiva di psicoterapia, con gli italiani rimasti a casa incollati alla tv in una sorta di mini-lockdown benefico per la sfera psichica", affermano i due psichiatri in ...Secondo gli psichiatri, «grazie alle canzoni e anche alla fisicità espressa sul palco con abbracci e contatti e con la presenza del pubblico in sala, il Festival ha lanciato messaggi di condivisione, ...