Giuntoli: “Per il rinnovo di Mertens c’è tempo, faremo tre valutazioni” (Di domenica 6 febbraio 2022) Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Venezia-Napoli, gara valida per la 24ª giornata di Serie A. Di seguito quanto evidenziato: “Mihaljovic nonno? Avrà sicuramente un grande cuore, si è dimostrato un grande leader”. “Assenze? Parlare solo di Coppa d’Africa è riduttivo, è da metà novembre che ci mancano 8-9 grandi calciatori di grande livello. Il mister è stato straordinario, anche la squadra a rispondere”. FOTO: Imago – Cristiano Giuntoli Napoli “La direzione che dobbiamo far prendere è sempre la stessa, affrontiamo ogni gara al massimo e poi facciamo i conti. Oggi pensiamo al Venezia, squadra costruita e allenata bene in un campo difficile. Noi pensiamo al Venezia, la cosa più importante in questo momento”. “Mertens? Abbiamo già detto, abbiamo ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 6 febbraio 2022) Cristiano, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Venezia-Napoli, gara valida per la 24ª giornata di Serie A. Di seguito quanto evidenziato: “Mihaljovic nonno? Avrà sicuramente un grande cuore, si è dimostrato un grande leader”. “Assenze? Parlare solo di Coppa d’Africa è riduttivo, è da metà novembre che ci mancano 8-9 grandi calciatori di grande livello. Il mister è stato straordinario, anche la squadra a rispondere”. FOTO: Imago – CristianoNapoli “La direzione che dobbiamo far prendere è sempre la stessa, affrontiamo ogni gara al massimo e poi facciamo i conti. Oggi pensiamo al Venezia, squadra costruita e allenata bene in un campo difficile. Noi pensiamo al Venezia, la cosa più importante in questo momento”. “? Abbiamo già detto, abbiamo ...

