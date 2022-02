Giù dal Colle a Draghi rimane solo la politica Il commento di Cazzola

Leggi su formiche

(Di domenica 6 febbraio 2022) I sostenitori di Marioal Quirinale si avvalevano di motivazioni molto semplici: nel ruolo di premier l’ex presidente della Bce avrebbe avuto – nel migliore dei casi – la possibilità di arrivare alla fine della legislatura; da Capo dello Stato la Costituzione gli garantiva un mandato di sette anni. Ovviamente la questione non era quella del cursus honorum di, ma della stabilità dellaitaliana in considerazione delle sfide che attendono il Paese nei prossimi anni. Certo, era facile l’obiezione di cui si sono avvalsi in tanti da destra a sinistra, passando per il centro: abbiamo bisogno della sua guida da Palazzo Chigi per tenere in piedi la maggioranza di unità nazionale e portare avanti il Pnrr, incassando puntualmente quelle rate che la Ue eroga sotto l’avallo del presidente del Consiglio. Come se dal Quirinale ...