‘Giornata per la vita’, mons. Battaglia: “Difenderla sempre” (Di domenica 6 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Cogliere la bellezza della vita, scegliere di stare sempre dalla parte della vita, e difendere ogni vita”. Questo il significato della “Giornata per la Vita”, secondo l’Arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia nell’omelia della Messa celebrata questa mattina in Cattedrale. La Giornata per la vita fu istituita nel 1978 dalla Conferenza Episcopale Italiana dopo l’ approvazione della legge 194, che autorizza l’ aborto. “Viviamo in un contesto – ha aggiunto mons. Battaglia – dove paradossalmente la morte viene promossa e la vita viene bocciata. Penso, all’ interruzione volontaria della maternità, e ai diritti essenziali che sono negati. Fa male vedere quei bambini che mendicano insieme alle loro madri per le strade. Il senso di questa Giornata – ha detto ancora ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 6 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Cogliere la bellezza della vita, scegliere di staredalla parte della vita, e difendere ogni vita”. Questo il significato della “Giornata per la Vita”, secondo l’Arcivescovo di Napoli Domeniconell’omelia della Messa celebrata questa mattina in Cattedrale. La Giornata per la vita fu istituita nel 1978 dalla Conferenza Episcopale Italiana dopo l’ approvazione della legge 194, che autorizza l’ aborto. “Viviamo in un contesto – ha aggiunto– dove paradossalmente la morte viene promossa e la vita viene bocciata. Penso, all’ interruzione volontaria della maternità, e ai diritti essenziali che sono negati. Fa male vedere quei bambini che mendicano insieme alle loro madri per le strade. Il senso di questa Giornata – ha detto ancora ...

