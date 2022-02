Giornata Internazionale contro le Mutilazioni Genitali Femminili: per tutti i corpi ‘strappati’ (Di domenica 6 febbraio 2022) Si celebra il 6 febbraio la ricorrenza nota come Giornata Internazionale contro le Mutilazioni Genitali Femminili; iniziativa che, nel suo nome per esteso, ricorda l’esigenza di esprimere una completa intolleranza verso una pratica che distrugge, migliaia di bambine e giovani donne, nel corpo e nell’anima. La ricorrenza, infatti, ha come nome originario: Giornata della Tolleranza Zero per le Mutilazioni Genitali Femminili. “Non sapevo cosa stesse succedendo. Non potevo parlare, guardavo mentre lo facevano a mia sorella. Presto sarebbe stato il mio turno, non potevo permettere che mi strappassero il corpo“. Questo verso straziante apre la poesia FGM una pratica selvaggia; a scriverlo alcune ragazze della scuola ... Leggi su velvetmag (Di domenica 6 febbraio 2022) Si celebra il 6 febbraio la ricorrenza nota comele; iniziativa che, nel suo nome per esteso, ricorda l’esigenza di esprimere una completa intolleranza verso una pratica che distrugge, migliaia di bambine e giovani donne, nel corpo e nell’anima. La ricorrenza, infatti, ha come nome originario:della Tolleranza Zero per le. “Non sapevo cosa stesse succedendo. Non potevo parlare, guardavo mentre lo facevano a mia sorella. Presto sarebbe stato il mio turno, non potevo permettere che mi strappassero il corpo“. Questo verso straziante apre la poesia FGM una pratica selvaggia; a scriverlo alcune ragazze della scuola ...

