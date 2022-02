Gianni Morandi | una villa da perdere il fiato! Eccola qui

(Di domenica 6 febbraio 2022), unadailqui, dove abita il cantante, conduttore e attore romagnolo. Con la partecipazione a Sanremo 2022ha ottenuto un risultato sorprendente: non soltanto il terzo posto nella classifica finale, ma anche la capacità di portare un’energia e una carica ineguagliabili. A 77 anni, si è L'articolo proviene da Leggilo.org.

Poco prima della proclamazione del vincitore della 72esima edizione del Festival di Sanremo, Jovanotti telefona a, arrivato tra i primi tre con Elisa, Blanco e Mahmood. ", che figata. Che bel podio, è fantastico", dice il cantautore, che ha scritto il testo della canzone portata in gara da ...Il podio accontenta tutte le generazioni con applausi meritati per la seconda Elisa e il terzo classificato. Voto 9 Il dramma del monologhismo spinto sul palco dell'Ariston, il bisogno ...Il “Pippo Baudo di oggi” che deve mantenere la direzione artistica per la quarta volta Ha spiegato Gianni Morandi: “Amadeus deve continuare, è un Pippo Baudo di oggi“. Insomma, il poker ad Ama lo ...L'edizione numero 72 del Festival di Sanremo incorona "Brividi" di Mahmood e Blanco. Secondo te hanno meritato il successo? La settantaduesima edizione del Festival di Sanremo ha emozionato e ...