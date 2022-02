Gianmaria Antinolfi, chi è l’ex fidanzata Greta Giulia Mastroianni scaricata in tv (Di domenica 6 febbraio 2022) Greta Giulia Mastroianni è la misteriosa fidanzata, o sarebbe meglio dire ex “frequentante” di Gianmaria Antinolfi. Greta vive a Milano, e ama viaggiare. Non sappiamo nient’altro su Greta, visto che è praticamente sconosciuta allo show business. E’ possibile che la ragazza lavori come modella visti alcuni shooting che è possibile vedere sul suo profilo Instagram. Gianmaria Antinolfi l’ha definita una ragazza speciale, unica nel suo genere. Gianmaria e Greta si sono conosciuti all’inizio dell’estate 2021, subito dopo la fine della relazione sentimentale tra Gianmaria e Soleil. Come ha detto Gianmaria, Greta ha curato il suo cuore e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 6 febbraio 2022)è la misteriosa, o sarebbe meglio dire ex “frequentante” divive a Milano, e ama viaggiare. Non sappiamo nient’altro su, visto che è praticamente sconosciuta allo show business. E’ possibile che la ragazza lavori come modella visti alcuni shooting che è possibile vedere sul suo profilo Instagram.l’ha definita una ragazza speciale, unica nel suo genere.si sono conosciuti all’inizio dell’estate 2021, subito dopo la fine della relazione sentimentale trae Soleil. Come ha dettoha curato il suo cuore e ...

Advertising

sonya70766316 : RT @Pamyta3: Come far impazzire un intero Fandom by Gianmaria Antinolfi ?????? #gianfede - stefistefaniavr : RT @AndreiaVerando4: IO VOLEVO VINCINTORE GIANMARIA ANTINOLFI MA AD OGGI SONO FELICE CHE SIA USCITO DA QUESTO CIRCO #GIANFEDE #gfvip - tortelli_sofia : RT @AndreiaVerando4: IO VOLEVO VINCINTORE GIANMARIA ANTINOLFI MA AD OGGI SONO FELICE CHE SIA USCITO DA QUESTO CIRCO #GIANFEDE #gfvip - AndreiaVerando4 : IO VOLEVO VINCINTORE GIANMARIA ANTINOLFI MA AD OGGI SONO FELICE CHE SIA USCITO DA QUESTO CIRCO #GIANFEDE #gfvip - Pamyta3 : Come far impazzire un intero Fandom by Gianmaria Antinolfi ?????? #gianfede -