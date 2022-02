Giallo a Sanremo, Sabrina Ferilli fuori onda: “Pezzo de m”, e rifiuta la mano di Amadeus (Di domenica 6 febbraio 2022) Piccolo Giallo durante la finale della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Mentre Amadeus annunciava in diretta i vincitori dei premi della critica, si è sentita la voce di Sabrina Ferilli che da dietro le quinte – non accorgendosi di avere il microfono acceso – ha apostrofato qualcuno con un “Pezzo de mer**”. Lo sfogo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 6 febbraio 2022) Piccolodurante la finale della 72esima edizione del Festival di. Mentreannunciava in diretta i vincitori dei premi della critica, si è sentita la voce diche da dietro le quinte – non accorgendosi di avere il microfono acceso – ha apostrofato qualcuno con un “de mer**”. Lo sfogo L'articolo

