Gf Vip, Delia Duran frena Barù: «Niente ballo, Jessica sta male...». Cosa le ha chiesto (Di domenica 6 febbraio 2022) Delia Duran frena Barù al Grande Fratello Vip invitandolo a a fare chiarezza con Jessica. Proprio la principessa avrebbe chiesto all'ex di Alex Belli di evitare alcuni... Leggi su leggo (Di domenica 6 febbraio 2022)al Grande Fratello Vip invitandolo a a fare chiarezza con. Proprio la principessa avrebbeall'ex di Alex Belli di evitare alcuni...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, arriva il chiarimento tra Jessica Selassié e Barù dopo i rumor sul presunto bacio tra lui e Delia Duran… - fainformazione : GF Vip, Delia Duran scatena la gelosia di Jessica: 'Non ballare troppo con Barù!'. Guarda il video GF VIP: Delia… - fainfocultura : GF Vip, Delia Duran scatena la gelosia di Jessica: 'Non ballare troppo con Barù!'. Guarda il video GF VIP: Delia… - zazoomblog : GF Vip Barù furioso dopo il (presunto) bacio con Delia Duran - #furioso #(presunto) #bacio #Delia - gf_vip_news : Votate ?? Chi volete in finale? Davide, Delia, Katia o Manila??? #GFvip #basciagoni #AlexBelli #jeru #jessivip ?????? -