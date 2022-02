Gf Vip, Delia Duran frena Barù: «Niente ballo, Jessica sta male…». Cosa le ha chiesto (Di domenica 6 febbraio 2022) Delia Duran frena Barù al Grande Fratello Vip invitandolo a a fare chiarezza con Jessica. Proprio la principessa avrebbe chiesto all’ex di Alex Belli di evitare alcuni atteggiamenti intimi come ballare. Parole che Delia riporta al coinquilino: «Sta male lei, mi ha detto di non ballare con te». «Non sto giocando con lei» ribatte Barù. «Io ho sempre detto che non farò Niente con nessuno qua dentro», aggiunge Barù. E Delia non usa mezzi termini: «Affrontala e dichiarati, dimmelo in faccia. Se stai scherzando con me allora scherzo anche io». Tra i due ci sarebbe un’intesa ancora ambigua che ha suscitato gelosia in Jessica. GF Vip, Delia Duran e ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 6 febbraio 2022)al Grande Fratello Vip invitandolo a a fare chiarezza con. Proprio la principessa avrebbeall’ex di Alex Belli di evitare alcuni atteggiamenti intimi come ballare. Parole cheriporta al coinquilino: «Sta male lei, mi ha detto di non ballare con te». «Non sto giocando con lei» ribatte. «Io ho sempre detto che non faròcon nessuno qua dentro», aggiunge. Enon usa mezzi termini: «Affrontala e dichiarati, dimmelo in faccia. Se stai scherzando con me allora scherzo anche io». Tra i due ci sarebbe un’intesa ancora ambigua che ha suscitato gelosia in. GF Vip,e ...

Advertising

gf_vip_news : TELEVOTO ?? (3230 VOTI RICEVUTI) CONTINUATE A VOTARE E FATE GIRARE IL SONDAGGIO PER AVERE PIÙ VOTI POSSIBILI ?? Del… - simonafronzoni : @gf_vip_news Ciao, potete mettere un nuovo sondaggio? Noi Jeru avevamo messo che votavamo Delia ma ancora non aveva… - gf_vip_news : TELEVOTO ?? (3200 VOTI RICEVUTI) CONTINUATE A VOTARE E FATE GIRARE IL SONDAGGIO PER AVERE PIÙ VOTI POSSIBILI ?? Del… - gf_vip_news : TELEVOTO ?? (3170 VOTI RICEVUTI) CONTINUATE A VOTARE E FATE GIRARE IL SONDAGGIO PER AVERE PIÙ VOTI POSSIBILI ?? Del… - gf_vip_news : TELEVOTO ?? (3130 VOTI RICEVUTI) CONTINUATE A VOTARE E FATE GIRARE IL SONDAGGIO PER AVERE PIÙ VOTI POSSIBILI ?? Del… -