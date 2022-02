Gf Vip 6, grave lutto per Barù (che si sfoga con Soleil Sorge) (Di domenica 6 febbraio 2022) Un nuovo lutto ha colpito uno dei concorrenti del Gf Vip 6. Dopo Alessandro Basciano e Miriana Trevisan, anche Barù ha ricevuto una triste comunicazione. Il concorrente è stato chiamato ieri sera in confessionale dove ha ricevuto la notizia della scomparsa della nonna. Come riportato da Biccy.it, il nipote di Costantino Della Gherardesca ne ha poi parlato con Soleil Sorge, e ha rivelato il perchè non voglia comunicarlo agli altri concorrenti: Questo è perché mi vedevi giù di morale. Sai sono triste per questo motivo qui, adesso lo sai. Tranquilla è tutto ok, lei era malata, sono triste ovviamente, sai che ero molto legato a lei. Però no, non voglio dirlo a tutti perché non mi piacciono le finte, sai quelle cose che poi succedono in questi casi, quindi preferisco non dirlo per adesso. Barú ha poi confidato ... Leggi su isaechia (Di domenica 6 febbraio 2022) Un nuovoha colpito uno dei concorrenti del Gf Vip 6. Dopo Alessandro Basciano e Miriana Trevisan, ancheha ricevuto una triste comunicazione. Il concorrente è stato chiamato ieri sera in confessionale dove ha ricevuto la notizia della scomparsa della nonna. Come riportato da Biccy.it, il nipote di Costantino Della Gherardesca ne ha poi parlato con, e ha rivelato il perchè non voglia comunicarlo agli altri concorrenti: Questo è perché mi vedevi giù di morale. Sai sono triste per questo motivo qui, adesso lo sai. Tranquilla è tutto ok, lei era malata, sono triste ovviamente, sai che ero molto legato a lei. Però no, non voglio dirlo a tutti perché non mi piacciono le finte, sai quelle cose che poi succedono in questi casi, quindi preferisco non dirlo per adesso. Barú ha poi confidato ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, grave lutto per Barù (che si sfoga con Soleil Sorge) Il nobile ha raccontato all’influencer perché, per… - infoitcultura : GF Vip. Katia Ricciarelli choc, questa volta è veramente grave, frasi violente: in arrivo la squalifica - infoitcultura : “Non ci piaci per nulla”: sfogo durissimo al GF Vip, la situazione si fa grave - Novella_2000 : Il Grande Fratello prende un grave provvedimento in diretta contro i vipponi (VIDEO) #gfvip - zazoomblog : GF Vip il dramma di Kabir Bedi: un dolore indescrivibile per la grave perdita - #dramma #Kabir #Bedi: #dolore -