Gentiloni “Pnrr impostato bene | fondamentali i prossimi mesi”

(Di domenica 6 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Questo assetto con Mattarella e Draghi alimenta la convinzione che l’Italia faccia quello che è chiamata a fare. Il 2022 è una specie di spartiacque, abbiamo messo una macchina su strada, le abbiamo dato benzina, adesso la macchina si deve mettere nella direzione giusta. L’Italia è un terzo di questa macchina, cioè 200 miliardi che abbiamo autorizzato vanno all’Italia. Qui è stata fatta una scelta straordinaria dell’Ue: il debito comune distribuito non in modo uguale, ma per esigenze dei paesi. Dobbiamo fare miracoli, ma credo che ilsiae il governo stia coordinato, credo che i15saranno”. Lo ha detto Paolo, Commissario europeo per gli Affari Economici, a “Mezz’ora in ...