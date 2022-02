Francois Truffaut | celebrare il maestro francese a 90 anni dalla sua nascita è una battaglia di retroguardia Ma senza di lui il cinema non sarebbe lo stesso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 febbraio 2022)a 90sua(6 febbraio 1932) è unadi. Curarne il ricordo, sorridere e infervorarsi di fronte alle sue battaglie ideologiche, rimanere ogni volta toccati dai suoi film, pare un atto di amore sepolcrale. Eppure, se non ci fosse stato lui, non saremmo qui a parlare, a scrivere pardon, e ad ammirare quel poco che resta delin sala. Non fosse stato pernon avremmo preso di petto, seriamente e passionalmente, in prima persona singolare, il paradigma dell’ “autorialità” per spiegare o provare ad analizzare ile i suoi realizzatori. Non avessimo avuto la fortuna di leggerlo mentre da autodidatta rivoluzionava ...