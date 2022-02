Francia | la canapa italiana di Justmary fa rotta verso Parigi

(Di domenica 6 febbraio 2022) La cannabis light, popper e derivati CBD, dipuntanola Torre Eiffel. Il “Just-Eat della cannabis”, nato nel 2018 a Milano, punta a portare il suo servizio in, partendo dae a breve consumatori francesi potranno quindi utilizzare da subito il servizio di delivery, attrail sito dedicato. L’operatività, a mezzo rider, sarà garantita nella capitale francese ogni giorno dalle 13 alle 20, mentre nel restante territorio transalpino le consegne saranno effettuate a mezzo corriere espresso.ha chiuso il 2021 con più di un milione di euro di ricavi e un totale di 25mila clienti registrati e attivi sulla piattaforma e con le nuove aperture nazionali e internazionali punta a oltrepassare i 3 milioni di fatturato guardando ad altre città per accelerare ...

... all'insegna della sostenibilità grazie a cotoni certificati Gots ,, seta organica, Lyocell ... soprattutto dagli Stati Uniti ma anche dall'Europa, cone Germania in pole position. L'...L'Italia è il quinto paese produttore d'Europa (dopo Bulgaria,, Finlandia e Romania). ...Agroalimentari - 'ma si è persa l'occasione di fare chiarezza sull'uso dell'infiorescenza di...Justmary, il "Just-Eat della cannabis", nato nel 2018 a Milano, punta a portare il suo servizio in Francia, partendo da Parigi.Da fibra tessile a elemento botanico guardato con sospetto, questa viene oggi rivalutata in ambito gastronomico perché ricca di valori nutrizionali, tra proteine e vitamine Un contributo alla sua ...