Francia-Italia oggi, Sei Nazioni 2022: orario, canale tv, programma in chiaro, formazioni, streaming (Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo i due match di ieri, il Sei Nazioni 2022 di rugby vedrà oggi, domenica 6 febbraio, l'esordio dell'Italia che, allo Stade de France di Parigi, affronterà i padroni di casa della Francia alle ore 16.00. Gli azzurri proveranno ad interrompere la lunga striscia di sconfitte nel torneo proprio in casa dei transalpini. Tutte le partite dell'Italia nel torneo, e quindi anche Francia-Italia, saranno trasmesse in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena ed in chiaro su TV8, ed in diretta streaming in abbonamento su Sky Go e NOW, e gratuitamente su tv8.it.

