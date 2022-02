Francia-Italia, azzurri ko all’esordio nel Sei Nazioni: finisce 37-10 (Di domenica 6 febbraio 2022) Contro una delle assolute favorite alla vittoria finale di questo appassionante Sei Nazioni, la Nazionale Italiana di rugby non sfigura. In terra transalpina, gli azzurri escono sconfitti a testa alta dalla vicina Francia per 37-10 alla fine di un match tutto sommato positivo. Match equilibrato allo Stade de France con un primo tempo molto combattuto ed una ripresa a fortissimi tinte Blues. Una sfida che ha portato morale, sicuramente, alla formazione guidata in panchina dal Commissario Tecnico Kieran Crowley. Ecco cosa è successo in Francia-Italia. Francia-Italia 37-10: non basta un bel primo tempo agli azzurri Una sconfitta onorevole per l’Italia alla fine del match contro la Francia. Un buon ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 6 febbraio 2022) Contro una delle assolute favorite alla vittoria finale di questo appassionante Sei, la Nazionalena di rugby non sfigura. In terra transalpina, gliescono sconfitti a testa alta dalla vicinaper 37-10 alla fine di un match tutto sommato positivo. Match equilibrato allo Stade de France con un primo tempo molto combattuto ed una ripresa a fortissimi tinte Blues. Una sfida che ha portato morale, sicuramente, alla formazione guidata in panchina dal Commissario Tecnico Kieran Crowley. Ecco cosa è successo in37-10: non basta un bel primo tempo agliUna sconfitta onorevole per l’alla fine del match contro la. Un buon ...

