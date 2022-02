FOTO: La WWE pubblica il dietro le quinte della Royal Rumble 2022 (Di domenica 6 febbraio 2022) La Royal Rumble 2022 dello scorso fine settimana è stata caratterizzata da una serie di momenti memorabili tra cui il ritorno dell’ex campionessa femminile di Raw Ronda Rousey e ulteriori colpi di scena per la saga Brock Lesnar – Roman Reigns. Si è notato anche come il PPV ha avuto un impatto economico a livello locale di 8,3 milioni di dollari in ricavi, supportando i posti di lavoro di migliaia di addetti al settore turistico in tutta la zona. Inoltre, il PPV ha anche generato 11.000 pernottamenti in hotel della città. Vai con la carrellata! Il sito WWE.com ha condiviso quasi 100 FOTO del Premium Live Event dello scorso fine settimana. Come si vede qui sotto, esistono scatti dietro le quinte di stelle come Edge, Ronda Rousey, la SmackDown Women’s Champion ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 6 febbraio 2022) Ladello scorso fine settimana è stata caratterizzata da una serie di momenti memorabili tra cui il ritorno dell’ex campionessa femminile di Raw Ronda Rousey e ulteriori colpi di scena per la saga Brock Lesnar – Roman Reigns. Si è notato anche come il PPV ha avuto un impatto economico a livello locale di 8,3 milioni di dollari in ricavi, supportando i posti di lavoro di migliaia di addetti al settore turistico in tutta la zona. Inoltre, il PPV ha anche generato 11.000 pernottamenti in hotelcittà. Vai con la carrellata! Il sito WWE.com ha condiviso quasi 100del Premium Live Event dello scorso fine settimana. Come si vede qui sotto, esistono scattiledi stelle come Edge, Ronda Rousey, la SmackDown Women’s Champion ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE FOTO: La WWE pubblica il dietro le quinte della Royal Rumble 2022 - - SpazioWrestling : WWE: Assurdo cambio di look per Paige *FOTO* #Paige #WWE - Zona_Wrestling : #WWE FOTO: Oney Lorcan torna in azione in un violento hardcore match - - Zona_Wrestling : #WWE FOTO: Keith Lee e Mia Yim bellissimi nel giorno del loro matrimonio - - SpazioWrestling : WWE: Tutta la bellezza di Carmella al naturale *FOTO* #Carmella #WWE -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO WWE WWE 2K22: data d'uscita e bonus preorder svelati in anticipo, mostrata anche la splendida cover del gioco ... sul web sono iniziate a spuntare le prime foto delle copertine delle edizioni fisiche, con tanto di dettagli su bonus preordine e accesso anticipato. Stando agli ultimi leak, WWE 2K22 sarà ...

Toni Storm ha lasciato la WWE, ecco tutti i dettagli ... ma l'AEW Women's Champion Britt Baker ha postato su Twitter una sua foto, alimentando le speculazioni tra i fan. I contratti delle superstar WWE sono di solito soggetti a una clausola di non ...

WWE: Assurdo cambio di look per Paige *FOTO* SpazioWrestling.it Bray Wyatt sembra in ottima forma *FOTO* Il licenziamento più incredibile della WWE nel 2021 è stato quello Bray Wyatt, molti fan non vedono l’ora di vedere l’ex campione sul ring.

WWE: Assurdo cambio di look per Paige *FOTO* la Superstar inglese ancora non è pronta a tornare sul ring. Nella giornata di ieri, Paige ha pubblicato una foto su Instagram dove ha mostrato un assurdo cambio di look.

... sul web sono iniziate a spuntare le primedelle copertine delle edizioni fisiche, con tanto di dettagli su bonus preordine e accesso anticipato. Stando agli ultimi leak,2K22 sarà ...... ma l'AEW Women's Champion Britt Baker ha postato su Twitter una sua, alimentando le speculazioni tra i fan. I contratti delle superstarsono di solito soggetti a una clausola di non ...Il licenziamento più incredibile della WWE nel 2021 è stato quello Bray Wyatt, molti fan non vedono l’ora di vedere l’ex campione sul ring.la Superstar inglese ancora non è pronta a tornare sul ring. Nella giornata di ieri, Paige ha pubblicato una foto su Instagram dove ha mostrato un assurdo cambio di look.