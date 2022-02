Formazioni ufficiali Pordenone-Spal, Serie B 2021/2022 (Di domenica 6 febbraio 2022) Le Formazioni ufficiali di Pordenone-Spal, match valido per la 21esima giornata della Serie B 2021/2022. I padroni di casa sono reduci dalla seconda vittoria della stagione, conquistata in casa del Perugia. La Spal arriva invece da due pareggi con Benevento e Pisa. Appuntamento alle ore 16.15. Queste le scelte dei due tecnici. Formazioni ufficiali Pordenone: Perisan, Andreoni, Sabbione, Dalle Mura, Perri, Gavazzi, Pasa, Lovisa, Cambiaghi, Butic, Di Serio. Spal: Thiam, Esposito, Meccariello, Mancosu, Zanellato, Finotto, Vicari, Dickmann, Vido, Pinato, Celia. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 6 febbraio 2022) Ledi, match valido per la 21esima giornata della. I padroni di casa sono reduci dalla seconda vittoria della stagione, conquistata in casa del Perugia. Laarriva invece da due pareggi con Benevento e Pisa. Appuntamento alle ore 16.15. Queste le scelte dei due tecnici.: Perisan, Andreoni, Sabbione, Dalle Mura, Perri, Gavazzi, Pasa, Lovisa, Cambiaghi, Butic, Di Serio.: Thiam, Esposito, Meccariello, Mancosu, Zanellato, Finotto, Vicari, Dickmann, Vido, Pinato, Celia. SportFace.

