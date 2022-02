Foggia-Fidelis Andria | Serie C | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

(Di domenica 6 febbraio 2022)in campo oggi alle 17:30 per la venticinquesima giornata del campionato diC, Girone C. Padroni reduci da diversi risultati negativi, occorrono i 3 punti casalinghi per la svolta, situazione non differente per gli ospiti. Ecco le ultime news riguardo il match, dalleallatv. Statistiche e curiosità diDiavoli attualmente decimi in classifica a quota 31 punti (ma con 2 punti di penalizzazione) grazie ad uno score di otto vittorie, nove pareggi e sei sconfitte nelle ventiquattro gare giocate. Ospiti di casa attualmente diciannovesimi in classifica a quota 18 punti con uno score di quattro vittorie, sei pareggi e tredici sconfitte. Le ...

La partita Foggia - Fidelis Andria del 6 febbraio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la 25° giornata di Serie C, Girone C- Domenica 6 febbraio si gioca ...Diavoli attualmente decimi in classifica a quota 31 punti (ma con 2 punti di penalizzazione) grazie ad uno score di otto vittorie, nove pareggi e sei sconfitte nelle ventiquattro gare giocate. Ospiti ...