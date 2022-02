(Di domenica 6 febbraio 2022), 6 febbraio 2022 - Chiuso per quindici giorni il locale notturno "" di via Castello d'Altafronte, nel centro di. Il provvedimento, ai sensi dell'articolo 100 del Tulps, è ...

qn_lanazione : Firenze, balli proibiti e senza mascherina. Stop alla discoteca 'Blue Velvet' -

, 6 febbraio 2022 - Chiuso per quindici giorni il locale notturno "Blue Velvet" di via Castello d'Altafronte, nel centro di. Il provvedimento, ai sensi dell'articolo 100 del Tulps, è ...... consigliere del Comune di, incaricato dal sindaco di, Dario Nardella, di promuovere e valorizzare le Tradizioni Popolari e la Fiorentinità . Rufilli assieme a Cristiano, ...Firenze, 6 febbraio 2022 - Chiuso per quindici giorni il locale notturno "Blue Velvet" di via Castello d’Altafronte, nel centro di Firenze. Il provvedimento, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, è ...Ancora luci accese e musica ad alto volume al Blue Velvet. E ancora un centinaio di giovani sorpresi a ballare, senza distanziamento e senza mascherine, in barba ai divieti per le ...