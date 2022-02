Fiorentina, Venuti: «3-0 brutto, ma dopo ogni sconfitta ci siamo sempre rialzati» (Di domenica 6 febbraio 2022) Lorenzo Venuti ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro la Lazio: le dichiarazioni dell’esterno della Fiorentina Lorenzo Venuti ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro la Lazio. DICHIARAZIONI – «La sconfitta rappresenta una battuta d’arresto come successo altre volte. La cosa che conforta è che dopo ogni sconfitta ci siamo sempre rialzati, lavorando come sempre lo faremo anche dopo questa. Leggere 3-0 è brutto e si può migliorare sotto questo punto di vista, impararare anche a perdere: restare in partita fino alla fine senza “sbragare” in questo modo e perdere in ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 febbraio 2022) Lorenzoha parlato ai microfoni di DAZNlacontro la Lazio: le dichiarazioni dell’esterno dellaLorenzoha parlato ai microfoni di DAZNlacontro la Lazio. DICHIARAZIONI – «Larappresenta una battuta d’arresto come successo altre volte. La cosa che conforta è checi, lavorando comelo faremo anchequesta. Leggere 3-0 èe si può migliorare sotto questo punto di vista, impararare anche a perdere: restare in partita fino alla fine senza “sbragare” in questo modo e perdere in ...

Advertising

Fiorentina_ole : @PietroLazze Venuti e Nastaic non sono da Fiorentina... così come è IMBARAZZANTE ed IRRITANTE Callejon..ormai un ex… - bandismo : Inizia ufficialmente alle 2.45 il counter alla cessione di venuti. Probabilmente mi romperò il cazzo in 2 giorn, ma… - Agilb_Cbolatti : @SimBarg Pedro, Immobile, SMS, Luis Alberto, Zaccagni, Luis Felipe sarebbero 6 titolari fissi in questa Fiorentina… - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Venuti: 'Una battuta d'arresto, ma ci rialzeremo come abbiamo sempre fatto' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Venuti: 'Una battuta d'arresto, ma ci rialzeremo come abbiamo sempre fatto' -