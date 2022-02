Finale Coppa Africa, Senegal - Egitto (diretta DMAX, Eurosport 2 e Discovery +) (Di domenica 6 febbraio 2022) Esclusiva di Discovery, che dal 9 gennaio ha trasmesso 52 partite in diretta integrale su Discovery+, la Coppa d’Africa giunge al suo epilogo domenica 6 febbraio alle 20:00 con la Finale Senegal-Egitto in chiaro su DMAX (canale 52), in simulcast su Eurosport 2 e in streaming su Discovery+.LIVE dall’Olembé Stadium di Yaoundé, capitale del Camerun nazione ospitante, la Finale di Coppa delle nazioni Africane sarà una grande sfida tra il Senegalese Sadio Mané e l’egiziano Momo Salah, che sono tra gli attaccanti più forti al... Leggi su digital-news (Di domenica 6 febbraio 2022) Esclusiva di, che dal 9 gennaio ha trasmesso 52 partite inintegrale su+, lad’giunge al suo epilogo domenica 6 febbraio alle 20:00 con lain chiaro su(canale 52), in simulcast su2 e in streaming su+.LIVE dall’Olembé Stadium di Yaoundé, capitale del Camerun nazione ospitante, ladidelle nazionine sarà una grande sfida tra ilese Sadio Mané e l’egiziano Momo Salah, che sono tra gli attaccanti più forti al...

