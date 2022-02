FIFA 22: SBC Calvert-Lewin Moments – Disponibile una nuova Sfida Creazione Rosa (Di domenica 6 febbraio 2022) Electronic Arts ha rilasciato la SBC che permette di sbloccare la versione Moments di Calvert-Lewin per la modalità FIFA 22 Ultimate Team. Le carte Player Moments sono oggetti speciali che celebrano le partite decisive nella carriera di un giocatore, con statistiche che riflettono le prestazioni in quelle determinate partite. Potete riscattare la carta speciale dell’attaccante inglese che milita nell’Everton completando la Sfida Creazione Rosa Disponibile in FUT 22. Requisiti SBC Calvert-Lewin Moments Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Premier League Valutazione squadra min.: 86 Intesa di squadra min.: 70 Numero di giocatori in Rosa: 11 Soluzioni SBC ... Leggi su fifaultimateteam (Di domenica 6 febbraio 2022) Electronic Arts ha rilasciato la SBC che permette di sbloccare la versionediper la modalità22 Ultimate Team. Le carte Playersono oggetti speciali che celebrano le partite decisive nella carriera di un giocatore, con statistiche che riflettono le prestazioni in quelle determinate partite. Potete riscattare la carta speciale dell’attaccante inglese che milita nell’Everton completando lain FUT 22. Requisiti SBCMin. 1 giocatore/i proveniente/i da: Premier League Valutazione squadra min.: 86 Intesa di squadra min.: 70 Numero di giocatori in: 11 Soluzioni SBC ...

