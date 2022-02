Etoile de Bessèges 2022 | tappa di oggi | orari 6 febbraio | percorso | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 6 febbraio 2022) È il giorno di chiusura dell’de, con Benjamin Thomas a soli dieci chilometri e settecento metri dal primo successo in una corsa a tappe, che seppur piccola ha 51 anni di storia. L’ultima frazione della corsa francese si svolgerà nella città di Ales, con una prova contro il tempo. Unche sorride al francese: i primi sette chilometri saranno pianeggianti, mentre gli ultimi 3000 metri saranno in leggera salita. Molto leggera: si sale di 160 metri di altitudine, con l’arrivo previsto presso la Cappella di Notre-Dame des Mines. Thomas, da campione nazionale a cronometro, arriva alla prova odierna sapendo di potersi giocare le sue carte. A provare ad impensierirlo ci proverà Alberto Bettiol, lontano solo nove secondi dal primo posto in classifica generale, il margine che Thomas è riuscito a ...