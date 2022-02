“Era rigore”: Juventus-Verona nel caos, scoppia la polemica (Di domenica 6 febbraio 2022) Goal News Vlahovic, invece, ha mostrato molta malizia davanti alla porta, segnando un gol dal momentaneo vantaggio della Juventus. La Juventus sta affrontando il Verona nella sua prima partita subito dopo la finestra di mercato di gennaio. Allegri ha beneficiato non solo della vendita di giocatori che non corrispondevano più ai suoi piani, ma anche dei trasferimenti di Vlahovic e Zakaria. Entrambi sono stati lanciati come titolari contro l'ex Tudor. Zakaria ha portato a centrocampo tanta tecnica e dinamismo. A sua volta, Vlahovic ha mostrato una grossa dose di spietatezza davanti alla porta, segnando un gol dal momentaneo vantaggio della Juventus. La botta del centrocampista e di Dusan Vlahovic, una forza della natura in porta dopo appena 13 minuti, è stata devastante. L'attaccante serbo ha segnato subito un gol ... Leggi su goalnews (Di domenica 6 febbraio 2022) Goal News Vlahovic, invece, ha mostrato molta malizia davanti alla porta, segnando un gol dal momentaneo vantaggio della. Lasta affrontando ilnella sua prima partita subito dopo la finestra di mercato di gennaio. Allegri ha beneficiato non solo della vendita di giocatori che non corrispondevano più ai suoi piani, ma anche dei trasferimenti di Vlahovic e Zakaria. Entrambi sono stati lanciati come titolari contro l'ex Tudor. Zakaria ha portato a centrocampo tanta tecnica e dinamismo. A sua volta, Vlahovic ha mostrato una grossa dose di spietatezza davanti alla porta, segnando un gol dal momentaneo vantaggio della. La botta del centrocampista e di Dusan Vlahovic, una forza della natura in porta dopo appena 13 minuti, è stata devastante. L'attaccante serbo ha segnato subito un gol ...

forumJuventus : Nello scorso campionato, a Benevento, #Morata venne espulso dall'arbitro (dopo il fischio finale!), per avergli det… - juvemyheart : RT @LindaLeva: L'incrocio di gambe è il nuovo 'era rigore ma col cazzo che alla Juve si può dare ' #JuveVerona - AEmilyHP : RT @LindaLeva: L'incrocio di gambe è il nuovo 'era rigore ma col cazzo che alla Juve si può dare ' #JuveVerona - Massy_Juve : RT @LindaLeva: L'incrocio di gambe è il nuovo 'era rigore ma col cazzo che alla Juve si può dare ' #JuveVerona - Giovanni5218 : @ilciccio67 Non era rigore ragazzi se ci danno rigori così hanno ragione a prenderci in giro..... Siamo seri..... -