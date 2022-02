Energia: Meloni, 'mazzata per luce e gas mentre maggioranza pensa a legge elettorale' (Di domenica 6 febbraio 2022) Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "mentre i partiti della maggioranza pensano a dar vita ad alleanze innaturali per sopravvivere alle prossime elezioni e a nuove leggi elettorali pur di rimanere incollati alle poltrone, famiglie e imprenditori subiscono l'ennesima mazzata dovuta al rincaro di luce di gas. L'esecutivo è totalmente discostato dalla realtà e a pagarne le conseguenze sono sempre e solo gli italiani”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "i partiti dellano a dar vita ad alleanze innaturali per sopravvivere alle prossime elezioni e a nuove leggi elettorali pur di rimanere incollati alle poltrone, famiglie e imprenditori subiscono l'ennesimadovuta al rincaro didi gas. L'esecutivo è totalmente discostato dalla realtà e a pagarne le conseguenze sono sempre e solo gli italiani”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia

Advertising

TV7Benevento : Energia: Meloni, 'mazzata per luce e gas mentre maggioranza pensa a legge elettorale' - - pasquino2000 : @TrimyJorge @FratellidItalia @GiorgiaMeloni @GuidoCrosetto 300% mi sembra un tantino esagerato. Come il fatto che P… - Bob98076753 : @GiorgiaMeloni Tu e i tuoi fedeli giornalisti,invece di dire sempre le stesse cose 'lavora' per il caro energia con… - Habanerorange : RT @riconquistareIT: Mattei è stato un patriota al servizio della Costituzione e del popolo. L'esempio di ciò che dovrebbe essere la Politi… - AndreaLompio53 : @MaryDeBe72 Questo vale anche per Conte e Letta, al pari di Meloni e Salvini. Quand'è che si è mai sentito un proge… -