Emirati Arabi, Cyber Game Award Ceremony: Leonardo premia la cultura della sicurezza (Di domenica 6 febbraio 2022) “Siamo lieti di supportare la cerimonia di premiazione del Cyber Game di Leonardo a Expo 2020 Dubai. La formazione e la collaborazione internazionale sono fondamentali per aumentare la resilienza informatica dei Paesi e delle infrastrutture strategiche e la nostra partnership con società di sicurezza globale come Leonardo, con le università e il settore della ricerca rafforza il nostro impegno nel proteggere gli Emirati Arabi Uniti dalla criminalità informatica”. Con queste parole H.E. Dr. Mohamed Hamad Al-Kuwaiti, capo della Cyber Security del Governo degli Emirati Arabi Uniti, ha accolto la Cyber Game Award ... Leggi su ildenaro (Di domenica 6 febbraio 2022) “Siamo lieti di supportare la cerimonia dizione deldia Expo 2020 Dubai. La formazione e la collaborazione internazionale sono fondamentali per aumentare la resilienza informatica dei Paesi e delle infrastrutture strategiche e la nostra partnership con società diglobale come, con le università e il settorericerca rafforza il nostro impegno nel proteggere gliUniti dalla criminalità informatica”. Con queste parole H.E. Dr. Mohamed Hamad Al-Kuwaiti, capoSecurity del Governo degliUniti, ha accolto la...

Advertising

Agenzia_Ansa : Gli Usa inviano una nave da guerra e aerei caccia di ultima generazione a difesa degli Emirati Arabi Uniti alla luc… - alfonsoturco3 : @LucioMalan Credo che la colpa principale sia di chi lo ha fatto esibire, sapendo quel che avrebbe fatto. Detto ciò… - Uaranger : RT @FederGolf: ?? R4 Ras Al Khaimah Championship presented by Phoenix Capital Negli Emirati Arabi successo per ???? N. #Hojgaard con 264 (-24… - FederGolf : ?? R4 Ras Al Khaimah Championship presented by Phoenix Capital Negli Emirati Arabi successo per ???? N. #Hojgaard con… - NonVaccinato : +++ MUORE UN GOLFISTA DI IMPROVVISO ATTACCO CARDIACO. Il 17ENNE danese stava gareggiando negli Emirati Arabi, dopo… -