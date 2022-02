Elisabetta Canalis nella bufera, Selvaggia Lucarelli: “Una delle scelte più devastanti …” (Di domenica 6 febbraio 2022) Chi ha seguito la 72esima edizione del Festival di Sanremo avrà sicuramente visto lo spot pubblicitario con protagonista l’ex velina di Striscia la Notizia Elisabetta Canalis. Tale spot ha fatto molto discutere e nello specifico ad intervenire nelle ultime ore è stata la giornalista Selvaggia Lucarelli che attraverso il suo profilo Twitter ha espresso appunto quello che è il suo pensiero. Ma quali sono state di preciso le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza. Selvaggia Lucarelli commenta lo spot di Sanremo con protagonista Elisabetta Canalis Nel corso delle puntate del Festival di Sanremo andate in onda dall’ 1 al 5 febbraio è stato più volte trasmesso uno spot pubblicitario riguardante la regione Liguria. Protagonista ... Leggi su baritalianews (Di domenica 6 febbraio 2022) Chi ha seguito la 72esima edizione del Festival di Sanremo avrà sicuramente visto lo spot pubblicitario con protagonista l’ex velina di Striscia la Notizia. Tale spot ha fatto molto discutere e nello specifico ad intervenire nelle ultime ore è stata la giornalistache attraverso il suo profilo Twitter ha espresso appunto quello che è il suo pensiero. Ma quali sono state di preciso le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.commenta lo spot di Sanremo con protagonistaNel corsopuntate del Festival di Sanremo andate in onda dall’ 1 al 5 febbraio è stato più volte trasmesso uno spot pubblicitario riguardante la regione Liguria. Protagonista ...

FranAltomare : Io oramai vivo per Elisabetta Canalis che mi dice da Manhattan quanto sia bella la Liguria. Per esempio io ora da M… - FranAltomare : Elisabetta Canalis che ti dice che la Liguria è bella da un attico a Manhattan. Come se io ti dicessi che il tofu è… - insopportabile : La mia Liguria di Elisabetta Canalis con sfondo Los Angeles. Manca solo la ricetta del porcetto arrosto ligure al c… - aleguarins : RT @Tremenoventi: Vince il premio “persona che pensa di essere immotivatamente ligure” Elisabetta Canalis - anna_belle_f : RT @serena_gandhi: “A seguire, il film ‘La mia Africa’, tratto dall’omonimo libro di Elisabetta Canalis” #Sanremo2022 -