Ecco Giulia Lisoli, la fidanzata di Blanco: un clamoroso segreto svelato, attenzione a queste foto... | Guarda (Di domenica 6 febbraio 2022) Ora che ha vinto il Festival di Sanremo insieme a Mahmood, si "indaga" su Blanco, il giovanissimo cantante che ha subito sbancato all'Ariston. All'anagrafe Riccardo Fabbriconi, bresciano, classe 2003: il trionfo al Festival con la meravigliosa Brividi gli consegna una popolarità inimmaginabile fino a pochi giorni fa. E così si scava nella sua vita e si scopre che è fidanzato, insomma il suo cuore è già impegnato. Lei si chiama Giulia Lisoli, anche lei del bresciano, conosciuta prima di diventare famoso. Spesso, i due si mostrano insieme sui social. La prima apparizione in pubblico e in coppia volta ai Seat Music Awards 2021, dove si sono presentati mano nella mano. Giulia in particolare posta spesso foto insieme a Blanco, il tutto condito da dediche romantiche. Di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) Ora che ha vinto il Festival di Sanremo insieme a Mahmood, si "indaga" su, il giovanissimo cantante che ha subito sbancato all'Ariston. All'anagrafe Riccardo Fabbriconi, bresciano, classe 2003: il trionfo al Festival con la meravigliosa Brividi gli consegna una popolarità inimmaginabile fino a pochi giorni fa. E così si scava nella sua vita e si scopre che è fidanzato, insomma il suo cuore è già impegnato. Lei si chiama, anche lei del bresciano, conosciuta prima di diventare famoso. Spesso, i due si mostrano insieme sui social. La prima apparizione in pubblico e in coppia volta ai Seat Music Awards 2021, dove si sono presentati mano nella mano.in particolare posta spessoinsieme a, il tutto condito da dediche romantiche. Di ...

