Durante le nozze | il cane prima inizia ad abbaiare | nessuno poteva immaginare cosa nascondesse sotto il vestito

(Di domenica 6 febbraio 2022) Un eroicoha salvato gli ospiti di un matrimonio che si è svolto a Belbelo, in Nigeria, dopo che un attentatore suicida si era intrufolato tra gli invitati: il quattro zampe ha lottato con il terrorista fino a quando questi non è saltato in aria. I funzionari locali hanno riferito che ilapparteneva ad uno degli ospiti. L’animale ha intercettato una giovanissima ragazza imbottita di esplosivo, che aveva provato ad infiltrarsi tra la folla quando è stata raggiunta dal Pastore tedesco. Il suo intervento ha fatto si che l’ordigno a comando che la ragazza aveva addosso si attivasse, così a morire sono stati lei ed il. Un portavoce della polizia ha confermato questa versione ai media locali. L’incidente si è svolto a sole poche ore di distanza dall’uccisione di tre attentatori suicidi in due distinti attacchi ...