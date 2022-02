Dortmund, che crollo senza Haaland: il Bayern se ne va (Di domenica 6 febbraio 2022) Sconfitta pesantissima in Bundesliga per il Borussia Dortmund che, senza l’infortunato Haaland, subisce la cinquina dal Leverkusen Una mazzata quella subito dal Borussia Dortmund, crollato in casa con il Leverkusen senza l’infortunato Erling Haaland. I gialloneri hanno subito un pesantissimo 5-2 con le Aspirine che hanno dominato e sono ora a sole cinque lunghezze dai ragazzi di Rose. Più felice di tutti saranno però i bavaresi: il Bayern Monaco, grazie al successo di ieri sul Lipsia, vola in fuga solitaria a +9 sul Dortmund nella classifica della Bundesliga. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 febbraio 2022) Sconfitta pesantissima in Bundesliga per il Borussiache,l’infortunato, subisce la cinquina dal Leverkusen Una mazzata quella subito dal Borussia, crollato in casa con il Leverkusenl’infortunato Erling. I gialloneri hanno subito un pesantissimo 5-2 con le Aspirine che hanno dominato e sono ora a sole cinque lunghezze dai ragazzi di Rose. Più felice di tutti saranno però i bavaresi: ilMonaco, grazie al successo di ieri sul Lipsia, vola in fuga solitaria a +9 sulnella classifica della Bundesliga. L'articolo proviene da Calcio News 24.

