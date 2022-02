Donne leader nel mondo, ecco quante e dove sono. In Italia il vetro di cristallo non è stato ancora infranto (Di domenica 6 febbraio 2022) Ci siamo andati vicini, ma siamo ancora lontani. Mai, in Italia, c’è stato un Capo dello stato o un presidente del Consiglio donna. Paradossalmente, mai come stavolta ci siamo andati vicino, ad eleggere un Capo dello stato donna. Elisabetta Belloni, la ‘capa’ del Dis (il coordinamento dei servizi Italiani di intelligence) in un confuso venerdì di 29 gennaio, è stata a un passo dal convolare all’alto incarico. L’accordo tra Salvini, Conte e Letta c’era, poi stoppato da un trittico inconsueto (Renzi-Tajani-Di Maio), e ancora oggi i giornali riempiono retroscena sul perché e per come di quella scelta non riuscita. È andata come è andata, cioè con la rielezione di Sergio Mattarella, e il Parlamento dei peones, che lo votava scrutinio dopo scrutinio, a fare la parte del ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 6 febbraio 2022) Ci siamo andati vicini, ma siamolontani. Mai, in, c’èun Capo delloo un presidente del Consiglio donna. Paradossalmente, mai come stavolta ci siamo andati vicino, ad eleggere un Capo dellodonna. Elisabetta Belloni, la ‘capa’ del Dis (il coordinamento dei servizini di intelligence) in un confuso venerdì di 29 gennaio, è stata a un passo dal convolare all’alto incarico. L’accordo tra Salvini, Conte e Letta c’era, poi stoppato da un trittico inconsueto (Renzi-Tajani-Di Maio), eoggi i giornali riempiono retroscena sul perché e per come di quella scelta non riuscita. È andata come è andata, cioè con la rielezione di Sergio Mattarella, e il Parlamento dei peones, che lo votava scrutinio dopo scrutinio, a fare la parte del ...

