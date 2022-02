Donnarumma | svolta a sorpresa al PSG | tutto dipende dalla Champions

(Di domenica 6 febbraio 2022) Per Gigioe i compagni del PSG potrebbe essere giunto un momento chiave con il doppio confronto diLeague col Real Madrid. La seconda parte di stagione nel calcio europeo sarà fondamentale per il futuro di Mauricio Pochettino. Al momento il PSG vive un ottimo campionato da protagonista, ma la recente sconfitta in Coppa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Donnarumma svolta

...con luci e ombre con la prestazione che può segnare lastagionale dei rossoneri. Ma prima di Giroud, la scena in campo se la prende Mike Maignan che non fa di certo rimpiangere. ...SAMIR HANDANOVIC - L'arrivo di Andre Onana può essere un punto dianche per Samir Handanovic. Come è successo con Gianluigi, che ha scelto di andare al Paris Saint Germain. Oppure ...Ma c’è Olivier Giroud che riscatta una stagione con luci e ombre con la prestazione che può segnare la svolta stagionale dei rossoneri. Ma prima di Giroud, la scena in campo se la prende Mike Maignan ...Potrebbe esserci una svolta su chi giocherà domani tra Donnarumma e Navas nel match tra il Lille ed il PSG. Nel PSG domani serà non ci sarà Sergio Ramos, alle prese con un ennesimo infortunio, mentre ...