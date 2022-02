Dominik Fischnaller ha vinto il bronzo nello slittino alle Olimpiadi di Pechino

Leggi su agi

(Di domenica 6 febbraio 2022) AGI - Uno straordinarioFischnr ha conquistato la medaglia diai Giochi olimpici invernali di. L'azzurro si è classificato terzo dopo le quattro manche. Oro al tedesco Johannes Ludwig, argento all'austriaco Wolfgang Kindl. È la terza medaglia per l'Italia ai Giochi in Cina. Fischnr, 41 anni, è il più anziano della spedizione dell'Italia Team. Dspettacolari montagne dell'Alto Adige a quelle brulle della Cina per provare a scrivere la storia, ovvero per mettersi al collo la medaglia che manca alla sua bacheca. 'Fisch', come viene soprannominato l'alpino di San Pietro in Val di Funes, località abbarbicata ai piedi delle Dolomiti, è alla sesta partecipazione olimpica e mai era riuscito a salire sul podio. ...