Domenico Pozzovivo | “Manca la firma con la Intermarchè Wanty-Gobert Posso garantire stabilità alla squadra”

(Di domenica 6 febbraio 2022)ancora laper ufficializzare il contratto, masarebbe in arrivoformazione belgaMatériaux,che darebbe la possibilità al lucano di essere in gruppo ancora una stagione – al momento – e dove troverebbe corridori come Andrea Pasqualon, Lorenzo Rota e Simone Petilli oltre al direttore sportivo Valerio Piva. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente sull’Etna dove si sta allenando, per capirne di più riguardo la sua attuale situazione: “Con laMatériaux dovremmo essere in dirittura d’arrivo, maancora laper poter ufficializzare il tutto. Penso di ...

Ultime Notizie dalla rete : Domenico Pozzovivo

OA Sport

La proposta, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe arrivata da una squadra belga che presenta già tre corridori azzurri come Pasqualon, Petilli e Rota: l'Intermarché Wanty Gobert.Continua a allenarsi con la consueta professionalità, anche perché vuole decidere lui quando chiudere una (gloriosa) carriera, come è giusto che sia.è rimasto coinvolto suo malgrado nella chiusura della Qhubeka, con la quale aveva già l'accordo per il 2022. E adesso una pista concreta, anche se non l'unica, c'è e porta alla ...Anche gennaio è passato senza ricevere proposte e Domenico Pozzovivo continua a essere senza contratto. Il 39enne azzurro, infatti, è rimasto svincolato lo scorso dicembre, quando la Qhubeka ...Il corridore lucano ha annunciato che nei prossimi giorni la sua ricerca di un team per il 2022 potrebbe finalmente concludersi in maniera positiva.