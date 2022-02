Domenica In Speciale Sanremo | ecco tutti gli ospiti di Mara Venieri | i vincitori Mahmood e Blanco e gli altri protagonisti del Festival

(Di domenica 6 febbraio 2022) Come da tradizione, latona sanremese si conclude con la puntatadiIn dedicata proprio al. In diretta dal Teatro Ariston di6 febbraio, eccezionalmente dalle ore 14 alle ore 18.45 circa su Rai1, andrà in onda la ventunesima puntata di ‘In’ condotta daVenier. Tanti gliper questodedicato alla 72esima edizione del ‘di’: le luci dell’Ariston si riaccenderanno per ospitare l’imperdibile appuntamento successivo alla finale condotta con successo da Amadeus. Un puntatache vedrà, subito dopo il Tg1 delle ore 13.30,i ...

... con inizio in programma lunedì 13 giugno e conclusione con la finale del singolare la... Il Wta 125 di Gaiba potrebbe essere non soltanto un eventodestinato a ripetersi negli anni, ...Lorenzo Di Palma Spettacolo 14:00 domani oggi in onda 06 Feb Sarà una puntata, la ventunesima di "In ", il 6 febbraio, eccezionalmente dalle ore 14 alle ore 18.45 circa su Rai1 . Come da tradizione per il giorno successivo al Festival, Mara Venier sarà ...Per questo i quattro sindaci domenica 6 si sono ritrovati per tributargli il doveroso ringraziamento anche a nome delle comunità che rappresentano. Lunedì 7 febbraio 2022 il luogotenente con incarico ...Per la puntata speciale dedicata al Festival di Sanremo 2022 questo pomeriggio non ci sarà lo spazio dedicato al Covid e alla pandemia, ma ci sarà spazio solo per la musica. Per la puntata di Domenica ...