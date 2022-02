“Domenica In Speciale Sanremo” | anticipazioni domenica 6 febbraio

(Di domenica 6 febbraio 2022) ‘In’ condotta da Mara Venier eccezionalmente in diretta dal Teatro Ariston diIn diretta dal Teatro Ariston di, eccezionalmente dalle ore 14 alle ore 18.45 circa su Rai1, andrà in onda la ventunesima puntata di ‘In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti per questodedicato alla 72^ edizione del ‘Festival di’; le luci dell’Ariston si riaccenderanno per ospitare l’imperdibile appuntamento successivo alla finale di sabato 5e condotta con successo da Amadeus. Leggi anche –> giulia salemi si esprimedopo il discorso di mengoni ...

Advertising

IlContiAndrea : Radio Kiss Kiss presenta “Il Festival del Festival” condotto da Pippo Pelo con Gigi e Ross e l’inviata speciale Giu… - lucianonobili : Si parte! Da stasera a mezzanotte su @RadioLeopoldait inizia il #DopoFestival che avrò il piacere di condurre con l… - 361_magazine : - nicola41914153 : RT @Rodricasimiana1: GS la nostra sveglia della Domenica Mattina??sintonizziamoci tutti per l’ultima puntata con la nostra inviata speciale… - AlteaFerrari : RT @r31458893: Buon giorno splendida domenica a volte è tutto un po così sta a noi farlo diventare speciale ciao carissimi un abbraccio ??????… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica Speciale

Non a casoscorsa era andato in onda unomentre oggi, chiusa la registrazione, la puntata andrà regolarmente in onda. Tanti i colpi di scena compresa un'eliminazione e alcuni nuovi ...Puntata post Sanremo 2022 oggi con Mara Venier: 5 ore di diretta perIN, ospiti e ...andrà in onda la ventunesima puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti per questo speciale dedicato alla 72^ edizione del ‘Festival di Sanremo’; le luci dell’Ariston si ...Vorremmo una zia Mara on fire che invoca la squalifica dal fantasanremo subito! Come avrete capito, oggi andrà in onda una puntata più che speciale di Domenica IN che vedrà tutti i BIG del Festival ( ...