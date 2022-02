Domenica In, Mara Venier emozionata ricorda Monica Vitti: «Senza di lei non sarei qui» (Di domenica 6 febbraio 2022) Mara Venier ricorda Monica Vitti dal palco di Sanremo 2022 durante il consueto appuntamento di Domenica In. Parole commoventi che accompagnano un filmato che raccoglie alcuni dei momenti vissuti insieme. «Senza di lei non sarei qui con voi… Ciao Monica ovunque tu sia e grazie di cuore per tutto quello che hai fatto per me», ha detto la conduttrice. Mara Venier ricorda Monica Vitti L’attrice è scomparsa mercoledì a 90 anni dopo una lunga battaglia contro l’Alzheimer. Tutta Italia ha pianto la scomparsa di un’icona che ha rivoluzionato i modelli interpretativi femminili entrando nell’olimpo dei grandi della commedia all’italiana. Pochi sanno però che ha ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 6 febbraio 2022)dal palco di Sanremo 2022 durante il consueto appuntamento diIn. Parole commoventi che accompagnano un filmato che raccoglie alcuni dei momenti vissuti insieme. «di lei nonqui con voi… Ciaoovunque tu sia e grazie di cuore per tutto quello che hai fatto per me», ha detto la conduttrice.L’attrice è scomparsa mercoledì a 90 anni dopo una lunga battaglia contro l’Alzheimer. Tutta Italia ha pianto la scomparsa di un’icona che ha rivoluzionato i modelli interpretativi femminili entrando nell’olimpo dei grandi della commedia all’italiana. Pochi sanno però che ha ...

