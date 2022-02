Domenica In, Mara commossa per il brano di Irama: il vuoto incolmabile (Di domenica 6 febbraio 2022) Irama, quarto classificato al Festival di Sanremo 2022, ha spiegato il significato del suo brano, Ovunque sarai, nel programma Domenica In, dedicato interamente alla kermesse musicale. Mara Venier, commossa dalle dichiarazioni del cantante, lo ha abbracciato nel momento più intenso di questa diretta dedicata al Festival. Una dedica speciale che ha emozionato la conduttrice e il pubblico. La dedica di Irama nel suo brano per Sanremo 2022 Lo aveva anticipato nei giorni scorsi su Instagram e lo ha riconfermato oggi sul palco di Domenica In: Irama ha dedicato Ovuque sarai a tutte le persone che non ci sono più, in particolare alla sua amatissima nonna. Le sue dichiarazioni hanno commosso Mara Venier. “Questa sera canterò ... Leggi su dilei (Di domenica 6 febbraio 2022), quarto classificato al Festival di Sanremo 2022, ha spiegato il significato del suo, Ovunque sarai, nel programmaIn, dedicato interamente alla kermesse musicale.Venier,dalle dichiarazioni del cantante, lo ha abbracciato nel momento più intenso di questa diretta dedicata al Festival. Una dedica speciale che ha emozionato la conduttrice e il pubblico. La dedica dinel suoper Sanremo 2022 Lo aveva anticipato nei giorni scorsi su Instagram e lo ha riconfermato oggi sul palco diIn:ha dedicato Ovuque sarai a tutte le persone che non ci sono più, in particolare alla sua amatissima nonna. Le sue dichiarazioni hanno commossoVenier. “Questa sera canterò ...

