Disagi infiniti per i pendolari laziali I treni di Zingaretti sul binario morto Sulla Roma-Viterbo saltano 20 corse al giorno I 5S accusano | i nuovi mezzi della Regione? Dal 2023

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 6 febbraio 2022) Prendere un treno nel Lazio è sempre più una lotteria, dove a farla da padrone è la fortuna. Già perché malgrado le carenze di personale – aggravate dai macchinisti contagiati per viapandemia – e iobsoleti sono problemi noti da anni, dallaLazio si è fatto troppo poco per far funzionare davvero le principali linee che collegano la Capitale ai Paesi vicini. A denunciarlo sono le opposizioni con in prima fila il consigliere M5S e vicepresidente dell’Assemblea capitolina, Paolo Ferrara, che in una nota sostiene che la Pisana sta sostanzialmente prendendo in giro i cittadini. “La disperazione corre sui binari regionali: dopo la-Lido, l’odissea dei, fra assembramenti e, è, dove ...