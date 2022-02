Di Maio e Conte, ‘rien ne va plus’: chi vince prende tutto (Di domenica 6 febbraio 2022) Nel Movimento Cinque Stelle sembra approfondirsi il solco fra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte. Due leader sempre più distanti se non avversari conclamati. Con una mossa a sorpresa, il ministro degli Esteri si è dimesso da presidente del Comitato di garanzia del M5S, ieri 5 febbraio. L’annuncio è arrivato con una lettera al capo politico dei pentastellati, Giuseppe Conte, e al Garante e fondatore, Beppe Grillo. Di Maio ha postato la lettera su Facebook: uno scritto in cui argomenta le sue ragioni. E col quale da un lato fa appello all’unità del M5S, dall’altro fa capire di voler dare battaglia. Secca la replica ufficiale dei pentastellati: “Da Di Maio passo giusto e anzi dovuto“. Di Maio, perché il passo indietro “Ho preso questa decisione perché voglio continuare a dare il mio ... Leggi su velvetmag (Di domenica 6 febbraio 2022) Nel Movimento Cinque Stelle sembra approfondirsi il solco fra Luigi Die Giuseppe. Due leader sempre più distanti se non avversari conclamati. Con una mossa a sorpresa, il ministro degli Esteri si è dimesso da presidente del Comitato di garanzia del M5S, ieri 5 febbraio. L’annuncio è arrivato con una lettera al capo politico dei pentastellati, Giuseppe, e al Garante e fondatore, Beppe Grillo. Diha postato la lettera su Facebook: uno scritto in cui argomenta le sue ragioni. E col quale da un lato fa appello all’unità del M5S, dall’altro fa capire di voler dare battaglia. Secca la replica ufficiale dei pentastellati: “Da Dipasso giusto e anzi dovuto“. Di, perché il passo indietro “Ho preso questa decisione perché voglio continuare a dare il mio ...

petergomezblog : M5S, Di Maio lascia il Comitato di garanzia. La lettera a Conte e Grillo: “Sostengo il nuovo corso, ma voglio la li… - Ettore_Rosato : Tra Conte e Di Maio è guerra per la leadership di quello che resta di M5s Problemi loro ma le lotte intestine non p… - fanpage : Pubblichiamo in anteprima la lettera con con cui Luigi #DiMaio annuncia a Giuseppe Conte le sue dimissioni dal ruol… - LuisaRagni : RT @jacopo_iacoboni: Conte fu fatto arrivare dentro il M5S da Di Maio, che lo indicò nel 2018 nella sua squadra come ministro della pubblic… - domenica_elio : @Viv_Dany Conte invece di dare linee dei iscritti dovrebbe fondare un partito, poi vediamo se è capace di fare quel… -