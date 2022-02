De Luca jr: “Diamo nuova vita al Vestuti con i fondi del PNNR” (Di domenica 6 febbraio 2022) Il tempio dello sport salernitano, un’icona per chi ha vissuto gli anni più belli della Salernitana, lo stadio Vestuti è un pezzo di storia della città di Salerno. Oggi di quei tempi è rimasto poco, l’impianto sportivo salernitano non vive più i fasti del passato ed attraversa stagioni malinconiche, dopo i tentativi non riusciti di progetti di finanza per riqualificarlo e rilanciarlo. “Diamo nuova vita al Vestuti”, è l’idea di Piero De Luca, parlamentare salernitano del Partito Democratico che piu’ volte nel corso dei mesi scorsi, aveva sollecitato maggiore attenzione dall’ amministrazione comunale sull’esigenza di un progetto di restyling che potesse restituire linfa ed energia all’impianto sportivo salernitano. “Lo stadio Vestuti è uno dei simboli indiscussi della ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 6 febbraio 2022) Il tempio dello sport salernitano, un’icona per chi ha vissuto gli anni più belli della Salernitana, lo stadioè un pezzo di storia della città di Salerno. Oggi di quei tempi è rimasto poco, l’impianto sportivo salernitano non vive più i fasti del passato ed attraversa stagioni malinconiche, dopo i tentativi non riusciti di progetti di finanza per riqualificarlo e rilanciarlo. “al”, è l’idea di Piero De, parlamentare salernitano del Partito Democratico che piu’ volte nel corso dei mesi scorsi, aveva sollecitato maggiore attenzione dall’ amministrazione comunale sull’esigenza di un progetto di restyling che potesse restituire linfa ed energia all’impianto sportivo salernitano. “Lo stadioè uno dei simboli indiscussi della ...

