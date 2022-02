Dad per non vaccinati, in presenza chi è esentato da vaccinazione. Necessaria richiesta genitori per studenti minorenni (Di domenica 6 febbraio 2022) Dal 7 febbraio si applicano le nuove regole per la scuola disposte dal decreto legge n. 5/2022. Il decreto mette un freno alla didattica a distanza: di fatto faranno lezioni da remoto soltanto gli alunni non vaccinati, con l'eccezione della provincia autonoma di Bolzano che ha previsto lezioni in presenza a chi si sottopone a screening ed è negativo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 6 febbraio 2022) Dal 7 febbraio si applicano le nuove regole per la scuola disposte dal decreto legge n. 5/2022. Il decreto mette un freno alla didattica a distanza: di fatto faranno lezioni da remoto soltanto gli alunni non, con l'eccezione della provincia autonoma di Bolzano che ha previsto lezioni ina chi si sottopone a screening ed è negativo. L'articolo .

