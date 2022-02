Da Roma a Matera, da Palazzo Pitti a Teglio: così le opere tornano a casa (per un po’). Da Tiziano al Pesarese, gli artisti “in viaggio” (Di domenica 6 febbraio 2022) Da Salvator Rosa a Tiziano, le opere d’arte tornano a casa. La prima fase del progetto del ministero della Cultura, avviata a dicembre, sta per concludersi. L’ultimo “ritorno”, in ordine di tempo, è quello del 4 febbraio scorso: L’allegoria di Trieste e dell’Istria di Annibale Strata, una tela ottocentesca di dimensioni notevoli, che dai Musei Reali di Torino, dove normalmente è conservato, rimarrà per un certo periodo al Castello di Miramare di Trieste. E’ una delle cento opere custodite nei depositi di 14 tra i musei più importanti d’Italia – dalle Gallerie Nazionali Barberini Corsini agli Uffizi di Firenze, dal Museo di Capodimonte al Museo di Brera, dalla Galleria Borghese al Museo Archeologico di Ferrara, dal Museo Archeologico di Napoli al Museo di Matera – che ritroveranno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) Da Salvator Rosa a, led’arte. La prima fase del progetto del ministero della Cultura, avviata a dicembre, sta per concludersi. L’ultimo “ritorno”, in ordine di tempo, è quello del 4 febbraio scorso: L’allegoria di Trieste e dell’Istria di Annibale Strata, una tela ottocentesca di dimensioni notevoli, che dai Musei Reali di Torino, dove normalmente è conservato, rimarrà per un certo periodo al Castello di Miramare di Trieste. E’ una delle centocustodite nei depositi di 14 tra i musei più importanti d’Italia – dalle Gallerie Nazionali Barberini Corsini agli Uffizi di Firenze, dal Museo di Capodimonte al Museo di Brera, dalla Galleria Borghese al Museo Archeologico di Ferrara, dal Museo Archeologico di Napoli al Museo di– che ritroveranno ...

Advertising

FQMagazineit : Da Roma a Matera, da Palazzo Pitti a Teglio: così le opere tornano a casa (per un po’). Da Tiziano al Pesarese, gli… - 65Mache : @LunatiLuciano @IltuttologoLS @andreasso1951 Trasferito a Roma in cerca di fortuna.... Un grande uomo rimane a Matera a combattere!! - Trmtv : Da Roma il progetto di un parco eolico tra Altamura e Gravina, al confine con Matera - TuttoH24 : Dopo Roma, Milano, Firenze, Bologna, Torino la PIMPA arriva anche a Matera. La guida turistica per famiglie della P… - cronachelucane : FORUM MONDIALE DELL'ACQUA 2024 - Matera si unisce formalmente a Roma, Firenze e Assisi nel sostenere la candidatura… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Matera Turris - Catania: probabili formazioni ...il signor Andrea Ancora di Roma. Per il sig. Bitonti si tratta della quarta direzione con il Catania in campo. I tre precedenti, tutti in trasferta, risalgono alla stagione 2018 - 19 (Matera - ...

Naspi, il calendario di febbraio: quando arrivano i soldi ...già in città come Roma, Torino, Bari, Venezia, Napoli, Milano e Palermo, ma anche Reggio Calabria, Salerno, Lecce, Macerata, Verona, Catania, Trapani, Siracusa, Frosinone, Catanzaro, Cagliari, Matera,...

Da Roma a Matera, da Palazzo Pitti a Teglio: così le opere tornano a casa (per un po’) Il Fatto Quotidiano Teatro Argentina, La Metamorfosi di Franz Kafka Nell’ambito del progetto di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 Abitare l’Opera, ha firmato un nuovo allestimento di Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni diffuso sul territorio. Già ...

Highsnob e quell’omaggio a Tenco al Festival Comunque Highsnob, all’anagrafe Michele Matera, è molto concentrato sul suo percorso da ... un paio di mesi") e ha già un paio di date fissate, a maggio, fra Milano e Roma. La canzone parla di una ...

...il signor Andrea Ancora di. Per il sig. Bitonti si tratta della quarta direzione con il Catania in campo. I tre precedenti, tutti in trasferta, risalgono alla stagione 2018 - 19 (- ......già in città come, Torino, Bari, Venezia, Napoli, Milano e Palermo, ma anche Reggio Calabria, Salerno, Lecce, Macerata, Verona, Catania, Trapani, Siracusa, Frosinone, Catanzaro, Cagliari,,...Nell’ambito del progetto di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 Abitare l’Opera, ha firmato un nuovo allestimento di Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni diffuso sul territorio. Già ...Comunque Highsnob, all’anagrafe Michele Matera, è molto concentrato sul suo percorso da ... un paio di mesi") e ha già un paio di date fissate, a maggio, fra Milano e Roma. La canzone parla di una ...