CRAC ALVI | STANGATO ANGELO VILLANI | 12 ANNI E MEZZO

CRAC ALVI, STANGATO l'ex titolare e presidente della Provincia di Salerno ANGELO VILLANI: 12 ANNI e MEZZO di reclusione stabiliti dai giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Salerno (presidente Lucia Casale). Sei mesi in meno per la sorella Antonia, 12 ANNI, 8 ANNI e 6 mesi per Elisa VILLANI; due ANNI in meno (6 e MEZZO) per Giuseppe VILLANI, stessa pena per Bartolomeo Pagano e Vittorio Aliberti, 5 ANNI e 9 mesi per GiovANNI VILLANI. Cinque ANNI e 9 mesi per GiovANNIna Vilani, cinque per Sergio Gaudino, tre ANNI e 2 mesi per Luigi Stile, Tutti i ...

